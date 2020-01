Alla 30-eurose kahju puhul võib komisjon juhtumi uurimata jätta

Seda seepärast, et menetlemise kulud võivad kalliks osutuda ja pole iga juhtumi puhul lihtsalt otstarbekad. Vaidluste lahendamise kulud sõltuvad vaidluse keerukusest ning on keskmiselt vahemikus 170–450 eurot.

“Üldjuhul vaidluse esmane asjaolude kontrollimine ei ole nii aja- ega ressursimahukas. Samas nende vaidluste puhul, kus toimub komisjoni istung kolme liikme osavõtul ning asi lahendatakse komisjoni menetluse otsusega, on kulu minimaalselt 170 eurot. Juhul kui avaldus langeb menetlusest välja, ei ole kulud nii suured ja eraldi selliste juhtumite kulu me analüüsinud ei ole,” selgitas asja tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Otsuse tegemisel, kas väikese rahalise väärtusega nõuet hakatakse menetlema või mitte, kaalub komisjon alati, kas tegemist on suurt hulka tarbijaid mõjutava rikkumisega. Kui see seda on, siis menetletakse kindlasti ka väiksema väärtusega kaupade kohta esitatud pretensioone. Samamoodi võetakse ühendust kauplejaga, kellel on konkreetse juhtumi puhul tõendamiskohustus, et tema pole kauba defektsuses süüdi.