Juhtkiri: häbeliku eestlase tunnustus

Meil on välja kujunenud meeldiv traditsioon: võtame aasta lõpus või uue alguses korraks aja maha ja vaatame möödunud aastale otsa. Milliseid tegusid tehti ja kes neid tegi? Kes väärivad suurt kiitust?

Tõsi, see traditsioon tugineb mõnede organisatsioonide-ühenduste initsiatiivile – kui nemad tagant ei torgiks, kas me siis ikka tunnustaks ja kiidaks? Aga niimoodi on ka hea, nagu praegu on.

Olgugi et laureaate saab olla vaid üks, ei vähenda see teiste tegude või tegijate olulisust. Rõõmustavad need “teised” ja rõõmustame meie. Kellelegi on nende teod silma jäänud, muidu ei oleks neid ju kandidaadiks esitatud.

Tõsi on, et eestlane teist eestlast kiitma ei kipu, aga me võime ju kuidagi end kokku võtta ja vähemalt proovidagi. Heal sõnal on mõnikord võime bumerangina tagasi tulla.

Aga mõeldakse ka nii, et mis mina ikka kiidan, keegi teine on ju nagunii mulle silma jäänud teo juba esitanud või seda kiita võtnud. Selline suhtumine viib tihtipeale sinnamaani, et tõsiselt tunnustust väärivad teod ja inimesed jäävad tagaplaanile või üldse pildilt välja.

Seekordse Lääne-Virumaa aasta teo laureaatide hulka mahtus isikuteo kategoorias õnneks maadleja Epp Mäe, MM-i pronksinaine raskekaalus. Üsna piinlik olnuks, kui teda poleks märgatud ja tunnustatud. Ehkki tippsportlase elukoht pole enam tõepoolest Tudu, on ta ju ikkagi “meie oma”. Lääne-Virumaa parimaks sportlaseks Epp muide ei kõlvanud, sest keegi oli kirjutanud nomineerimise reeglite sekka tobeda sissekirjutusnõude.