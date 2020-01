Pingviinid meelitasid sõpruslinna Cēsisesse

Rakveresse kontserdimaja rajamisel on mitmel korral toodud eeskujuks sõpruslinna Cēsise kontserdimaja. Kuigi Cēsises on elanikke enam-­vähem sama palju kui Rakveres, on sealne kontserdimaja oluliselt ­suurem kui Rakverre kavandatav Arvo Pärdi muusikamaja. Sõpruslinna südalinnas vanast majast ­tehtud kontserdimaja suur saal ­mahutab koos rõduga 805 pealtvaatajat. Rakvere puhul on räägitud laias laastus poole väiksemast hulgast.