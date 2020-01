Virumaa Teataja ajakirjanikud iseloomustasid Telli kui tasakaalukat suhtlejat, kes vastab alati avatult ka ebamugavatele küsimustele. Tell hindas talle antud tunnustust kõrgelt ja ütles, et kiidusõnade pälvimine on meeldiv, sest kriitikat jagatakse üldjuhul rohkem.