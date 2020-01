Pääsusilma keskuse arendusega on tõsi taga

Kui hakkas levima kuuldus, et Rakvere lähistele Pääsusilma kinnistule kavandatakse veel üht kaubanduskeskust, leidsid paljud, et seda uudist ei maksa väga tõsiselt võtta. Üleeile aga ütles arendaja Priit Altpere, et projekteerimisega alustatakse niipea, kui vajalikud eeldokumendid on korras.