Terviserajale ehitatakse valgustus

“Sõltuvalt ilmast peaks paari kuu pärast saama terviseraja valgustuse paika,” lausus ta. Seidelberg märkis, et töö oli mõistlik ette võtta, kuivõrd praegused ilmaolud seda soosivad. Ehkki talvetingimused on kõikjal olematud, kinnitas ta, et valgustatud raja kasutajatest puudust pole.