Juhtivprokurör vastase rahakotti ei piilu

Pean ausalt tunnistama, et olen sellesse süvenenud üksnes siis, kui tõusetub riigi kohustus hüvitada summa, mis on kaitsjale või esindajale makstud. See, mis toimub erasektoris, millised on klientide kokkulepped oma esindajaga, see minusse ei puutu. Küll aga seisan riigi huvide eest, ja kui riik peab hakkama hüvitama neid summasid, siis vaatan, kas need on seadusega kooskõlas.