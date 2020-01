Estonian Cell kandideerib aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitlile

Aasta keskkonnateo auhinna võitja on AS Eesti Teed projektiga "Mürgivaba teehooldus Saaremaal". Rahva lemmiku tiitli pälvinud I Land Green on Saaremaa maalilisel Illiku laiul juulikuus peetav keskkonnasõbraliku elamusfestivali I Land Sound ametlik keskkonnaprojekt.