Kohus kaalub politseinikutapja vanglast vabastamist

Viimati oli Kalda kohtu all niinimetatud Murru vangla süüasjas, kus ta mõisteti süüdi mõrvale ässitamises ja piinamises ning talle mõistetud kaheksaaastane vanglakaristus loeti kaetuks tema eluaegse vangistusega.

Kalda on aastaid pommitanud kohtuid kaebustega vanglate toimingute kohta. Kalda on vaidlustanud vatijope kandmise kohustuse ning nõudnud õigust põletada kambris viirukiküünlaid, samuti on ta nõudnud vanglas öörahu viimist hilisemale ajale ja võidelnud käeraudade kasutamise vastu tema konvoeerimisel.