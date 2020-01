Juhtkiri: vigane laps pesast välja

Riigikogu võttis küll pensionireformi seaduse kolmapäeva õhtul vastu, kuid tegelikult ei pruugi see midagi tähendada. Vähemalt seaduse jõudu see otsus veel ei saa. Sotsid on juba pöördunud presidendi poole palvega jätta pensionireformi seadus välja kuulutamata ja ka päris mitu õigusbürood on märkinud, et reform räägib ühes või teises asjas põhiseadusele vastu.