Neljarealised maanteed saavad tegelikkuseks

Küllap on enamik autojuhte kogenud, kuivõrd tavapärased on Eesti liikluses ohtlikud möödasõidud ja muud manöövrid, mis võivad lõppeda traagiliselt. Eriti ilmekad on näited meie põhiteedelt: Tallinna–Pärnu, Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva maanteelt. Valitsus võttis järgmiseks kümneks aastaks vastu riigiteede hoiukava, mis näeb ette nende kolme põhimaantee valmis ehitamise.