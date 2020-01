Tellijale

Töö on alles alguses, aga inspiratsioonikohvikus püüdsid sellele hoogu anda kooli loomisega iga päev kokku puutuvad riigigümnaasiumide juhid: Ülle Matsin Viljandist ja Alo Savi Põlvast. Isiklikku vaadet, kuidas päev-päevalt maja üles ehitada, oli arvuka kuulajaskonnaga jagada kõige magusam. Tuhande-euro-küsimuseks sai, mis on see, mida nad teeksid teisiti.