Ajateenijatest luurajad ja õhutõrjujad lihvisid virtuaalsüsteemis sõjaülesannete täitmist

Nelja päeva jooksul said õhutõrjepataljoni staabikaitse rühma sõdurid harjutada objektide ja rännaku lähikaitset ning kiirrünnakuid, luurekompanii ajateenijad otsisid ja avastasid vastasüksusi. Seejärel, kasutades kaarti, GPS-i, kompassi ja mitmesuguseid vaatlusseadmeid ning järgides protseduurireegleid, pidid nad suurtükiväelastelt kaudtuld tellima, et vastasele võimalikult suurt mõju avaldada.

"Rahuajal on see ainuke võimalus ennast proovile panna. Kuigi klassiruumis saab protseduure harjutada pingevabalt, saame ka siin "surma" või "haavata", juhul kui tellime tuld endale liiga lähedale või vastane avastab meid enne, kui meie jõuame teda mõjutada. See õpetab üpris kiiresti," rääkis nooremseersant Eesmaa.