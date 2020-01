Täna on digiprügi koristuspäev

"Telia kutsub täna kõiki ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ja eraisikuid osalema digitaalsel koristuspäeval, mille eesmärk on teha korda oma digielu ning kustutada erinevatest seadmetest kogu mittevajalik info, mis on ajaga muutunud digitaalseks prügiks ja müraks," ütles Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Tarmo Kärsna.

Digitaalsel koristuspäeval on ka väga selge ja reaalne kasu, sest digiprügi kustutamine vabastab nutiseadmete salvestusruumi, muudab seadmed kiiremaks ning hoiab selle tulemusena kokku väärtuslikku aega. Teisalt aitab kasutuna seisva digisisu kustutamine vähendada otseselt CO2-jalajälge. Näiteks on välja arvutatud, et iga päev kulub miljardite rämpskirjade kohaletoimetamiseks sama suur hulk energiat, kui kahel miljonil Ameerika kodul ning see toodab sama palju kasvuhoonegaase kui 3 miljonit autot. Samuti aitab digikoristus kaasa töövõime ja produktiivsuse parandamisele.