Rukkikuningas valiti vallavolikogu juhtima

Hans Kruusamägi ütles, et tahab volikogu esimehena seista hea selle eest, et Väike-Maarja valla tegemised ei annaks põhjust häbeneda. "Lubadusi ma anda ei taha, et pärast ei peaks täitmata lubaduste pärast keerutama," sõnas ta ja lisas, et valla elu kujundavad otsused teeb siiski volikogu, mitte selle esimees.