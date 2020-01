Täna esietendub müstiliste elementidega draama "Ilma sinuta"

Enne Vahemere äärde jõudmist toimub autokatastroof. Välja tuleb hukkunud kirjaniku pooleli jäänud näidend. Paljastub selles saladus või on see ainult erootiline fantaasia? Kired, pooltõed, mälestused - kirjaniku naine otsib tõde mehe armastuse kohta, tõde enda kohta.

Lavastaja sõnul näitab autor, kui haavatavad me oleme - leinast üle saamiseks võivad mälestused kujutlustega segi minna ning vähe on tarvis selleks, et välja kasvaks jumal-teab-mis. "Lavastusest võib leida äratundmist, et rahu tegemine on vahel keeruline. Kui palju peab endale näkku vaatama, et lõpetada väljaspool ennast süüdlaste otsimine?".