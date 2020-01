Virumaale tuleb maailmakuulus Viini Sümfooniline Straussi Festivaliorkester

Peter Guth on saavutanud ülemaailmse tuntuse tänu Straussi muusika esitamisele omapärasel viisil ja teda on nimetatud Strausside muusika kõige stiilsemaks tänapäevaseks esindajaks. Guth haarab muusikute ja publiku tähelepanu, dirigeerides Johann Straussi stiilis – paralleelselt viiulimänguga. Ta täidab lava liikumisega ning jätab ruumi ka huumorile, muutes kunstiliselt sügava muusikalise kogemuse samal ajal lõbusaks kontserdielamuseks.

Viini Sümfooniline Straussi Festivaliorkester on eriline, sest paljude Viini sümfooniaorkestrite seas on kollektiiv üks väheseid, kellel on au juba viimased 20 aastat anda traditsiooniline uusaastakontsert Viini kontserdimajas ning see on kogu maailma muusikasõprade üks oodatumaid suursündmusi.