Minimalistist soomlane peitus Pikale tänavale

Teadmine, et inimene ei ole asjade ori ja raha ei ole vaja kühvliga kokku ajada, tabas Kimmo Laurilat mõni aasta tagasi. Seejärel pakkis ta oma asjad Soomes kokku ja alustas Rakveres sisuliselt nullist. “Raha on vaja selleks, et ära elada, mitte selleks, et asju osta,” sõnab Pikal tänaval elav Kimmo Laurila, kelle kohta on tema rahvuskaaslased kasutanud nimetust digi­nomaad.