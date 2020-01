Nädala kaja: märgid ütlevad aitäh ja jõudu

Kõigi nende tunnustamiste ühine joon on see, et kandidaatide esitamise võimalus on kõigil. Ja täiesti tasuta. Mõnel pool ollakse esitamisega usinamad, teisal ükskõiksemad. Vahel tuleb korraldajail kedagi suisa tagant utsitada, et konkurss läbi ei kukuks. Sest ei saa ju ometi olla, et keegi midagi head, vajalikku ja grammikegi paremas suunas viivat teinud ei ole. Aga keegi peab märkama ja esitama.

Peagi presidendilt teenetemärgi vastu võtvad läänevirulased, Kadrina ettevõtja Juhan Viise ja Viru-Nigula koduloomuuseumi juhataja Ene Ehren­preis olid oma kommentaarides väga tagasihoidlikud, kiitsid kogukonda ja kolleege. Ja tõdesid ühtlasi, et on sattunud toredate inimeste keskele. See on väga oluline tähelepanek, sest paljud kipuvad ju ära sealt, kus nad on, ning otsivad inimesi, kes oleks targemad, huvitavamad, võimekamad. Aga nemad neid inimesi enda ümber näevadki. See on väärt oskus.