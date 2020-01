Tellijale

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et eelmisel aastal läksid linnapäevad korda ja väga palju muudatusi seetõttu tänavu plaanis pole. “Pelgasime küll mullu laadaga seoses parkimisprobleeme, aga midagi hullu ei olnud ja kõik said oma autod kuhugi pargitud,” lisas ta.

Linnapäevade projektijuht Katrin Põllu ütles, et Kreisilaat tuleb tänavu jälle Kastani puiesteel. “Sinna laat sobitub, seal on ruumi ja õhku,” sõnas ta. Kui viimastel aastatel on laat olnud ühepäevane, vältab see tänavu taas kaks päeva.