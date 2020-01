Aluvere karjääris sõidetakse mudakrossi

Ettevõtmist korraldava MTÜ Aluvere Ring eestvedaja Guldar Kivro rääkis, et tänavu on rekord­arv osalejaid ja registreerimine juba lõpetatud, sest muidu ei jõuaks kõik võistlejad rada läbida. “Kui senine rekord oli 48 osalejat, siis tänavu on registreerinud end juba 70 sõitjat,” märkis Kivro.