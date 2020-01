Käsmu inimesed ja majad on taas kaante vahel

Värskelt on ilmunud selle raamatu järg – kahekümne aastaga on mõned Käsmu inimesed lahkunud igavikku, mõned juurde sündinud, vahepeal on sirgunud uus põlvkond käsmulasi. Muutunud on ka mõned majad ning needki on Eve Kask taas kaante vahele talletanud.