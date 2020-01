Täna õhtul tantsib kogu Eesti

EV 100 juubelipeo viimane ettevõtmine on tantsuõhtu “Eesti tantsib”, mille põhiüritus toimub eesti rahva muuseumis, kuid tantsupaiku on üle Eesti. Muu hulgas on võimalik 1. veebruari õhtul tulla ühestantsimise diskoõhtule kella 21.35–23.05 Rakvere linna­valitsuse valgesse saali, kus kõlab tantsumuusika ja otsepilt ETV2-st on kuvatud suurele ekraanile.