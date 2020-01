Cape Epic – maastikuratturite suur unistus ja vinge seiklus

Tellijale

Põhjus, miks ülimalt populaarsest Mustal Mandril juba 16. aastat korraldatavast võistlusest järgnevalt juttu tuleb, on lihtne: sel aastal sõidab tuuril ühes tiimis endise seiklussportlase Rain Londiga Rakvere oma mees, kunagine kahevõistleja ja praegune harrastusrattasportlane Argo Rohtmets.

Cape Epic erineb Tour de France’ist selle poolest, et kui maailmakuulsal maanteeratturite mõõduvõtul võistlevad eranditult elukutselised ja amatööridele on võistluse raames üksnes eraldi rahvasõit, lubatakse Aafrika kuumusesse proffidega külg külje kõrval sõitma ka harrastajad. Viimaste puhul on üks võimalusi jõuproovile “peale saada” lotoõnne proovides. Nimelt pääseb igal aastal kindel arv tiime Cape Epicut sõitma loteriiga.