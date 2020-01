Homme tähistame sajand tagasi sõlmitud Tartu rahu

Rakveres algavad Tartu rahu 100. aastapäevale pühendatud üritused pühapäeval kell 10 mälestustalitusega Ausambamäel vabadussõja monumendi juures. Rakvere linna ja Kaitseliidu Viru maleva korraldataval tseremoonial on kavas päevakohased sõnavõtud ja pärgade asetamine. Mälestuspalve loeb Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.

Kell 11 on jumalateenistus EELK Rakvere Kolmainu kirikus ja kell 16 algab Tartu rahu 100. aastapäeva kontsert Rakvere gümnaasiumi aulas. Esinevad Rakvere Linnaorkester, kammerkoor Solare ja kooristuudio So-La-Re koorid. Juhatavad Teno Kongi, Elo Üleoja, Ka Bo Chan, Ly Hiire ja Keio Soomelt, kontsertmeister on Piret Villem, kaastegevad Liisa Lehtpuu ja Miina Roost. Sissepääs kontserdile on prii.