Leping sätestas, et Põlula kool jätkab tegutsemist koolieelse lasteasutusena ja põhikoolina vähemalt selle õppeaasta lõpuni. Kui õpilasi on vähem kui 35, reorganiseeritakse kool neljaklassiliseks.

Paraku aga näitavad prognoosid, et sügisel on koolis viis õpilast, kellest kaks on väljastpoolt valda ja nende vanemad eelistavad Waldorfi pedagoogikat. Valla haridusnõunik Margit Diits selgitas, et iga päev nad koolis ei käigi.