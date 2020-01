Filmifestival liigub juurte juurde

Sellel aastal on filmifestivali korraldajad uued inimesed: peale Villersi Miina Roost ja Katariina Parkja. Miina Roost lubas, et seekordne festival tuleb kindlasti südamlik. “Loodame, et festival puudutab kõiki omamoodi ja pakub hingele paitust,” lausus Roost.

“Filmide läbiv joon võiks olla pühendumus. See on üks oluline sõna nende filmide kohta. Seda, et need on südamega tehtud, kumab sealt läbi,” ütles Roost.