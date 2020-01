Kuusmaa ja Karud võtsid korvpalli esiliigas üheksanda skalbi jutti

Aivar Kuusmaa kõneles võiduka kohtumise lõppedes, et kodumeeskonna pallurite tegutsemisega ta avapoolajal rahule ei jäänud. "Muidugi võit on võit, kuid meil polnud emotsiooni," lausus ta. "Ma ei tea, võib-olla tegin meestele eile natukene liiga raske trenni, et emotsioone polnud. Õnneks teise poolaja alguses leidsime hea rütmi. Kui teisest poolajast oli kuus kuni kaheksa minutit mängitud, oli selge, et see mäng on meie."