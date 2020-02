Purupurjus piduline ärandas enda teadmata Rakvere teatri hoovist kaubiku

Viermann rääkis, et laadis kultuurimajast helitehnikat kaubikusse. Laadimise ajal olid sõidukivõtmed süütelukus. Enne ärasõitu vaatas helimees üle, kas kogu kraam sai ikka peale ja kõik uksed-aknad kinni. Kultuurimajast väljudes aga nägi ehmatusega, et hinnalist helitehnikat täis kaubikut enam polegi. "Tulin välja - tühjus," sõnas Viermann. "Ikka ehmatas korralikult ära," tunnistas ta. Viermanni hinnangul maksab kaubikusse laotud helitehnika suurusjärgus 10 000 eurot.

Et kultuurimajas peeti jahimeeste pidu, siis helistas Viermann peo korraldajale, et ega pole nähtud kedagi kaubikuga lahkumas. Samuti helistas õnnetu helimees öösel taksojuhtidele, et kui nad juhtuvad valget kaubikut nägema.