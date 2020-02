Käsmu kaupluses esitleti sealsest kogukonnast pajatavat teist raamatut

Esmapilgul võis arvata, et kogu küla on kogukonnast pajatava raamatu esitlusele tulnud. Merite Liidemaa-Pärn oli tulnud teose esitlusele terve perega. Pärnust. "Mu hing elab Käsmus," sõnas pärnulanna ja lisas, et käivad seal suvel perega mõneks päevaks. Varem soetati ka Eve Kase esimene raamat. Merite mees sirvis juba teist. "Et Käsmust ja sealsetest inimestest rohkem teada," põhjendas Merite Liidemaa-Pärn teise raamatu ostu. Tema hinnangul on selles inimesi rohkem kui esimeses.

Aga see pole veel kõik - Käsmu kirjanike ja tõlkijate loomemaja esindajana tuli esitlusele Norra luuletaja ja tõlkija Øyvind Rangøy, keda on Eestis tunnustatud Kultuurkapitali, Betti Alveri ja August Sanga nimelise auhinnaga.

Rangøy sõnul oli ta esimest korda Käsmus tõlkijate seminaril ja sel rannakülal on oluline roll, et temast sai kirjamees.

Käsmuga seotud kunstnik Eve Kask alustas 1999. aastal Käsmu inimeste ja majade pildistamisega, jäädvustades Käsmu küla nägu. Sellest sündis 2003. aastal raamat "Käsmu inimesed ja majad 1999–2003". Pühapäeval teise raamatu esitlusel oli kirjanik üllatunud kohale tulnud inimeste rohkuse üle. "See on suur-suur üllatus, et nii palju rahvast," sõnas ta ja lisas, et see on meie kõigi ühine raamat. Kask selgitas, et üliõpilased intervjueerisid raamatu tarvis üle poolesaja inimese. Katkendeid intervjuudest kanti ette ka esitlusel. Neist sai teada, et juba nõukaajal olid suvitajad leidlikud, saates riided postipakiga kohale, et ise siis mugavalt Käsmu reisida. Tagasi koju sõites pandi mõistagi riided taas postipakki, andes niiviisi märkimisväärset koormust kohalikule postkontorile.

Käsmu poodi aga on peetud kogukonna keskpunktiks ja ühendajaks. Poes sai kuulda uudiseid ja ise rääkida. Näha inimesi. Mis siis, et ühed ja samad näod kippusid korduma. Kui aga oldi ühte inimest kohatud viieteistkümnendat korda, siis hakati juba teineteist teretama.

"Kui neid intervjuusid loen, tekib kõrgendatud meeleolu," tunnistas Eve Kask. "Tekib soe emotsionaalne tunne, side Käsmuga."

Et inimestele meeldivad sünnipäevad, siis on Kase sõnul teises raamatus palju numbreid. Et faktide kogum kujunes aukartustäratavaks, siis on selle taga ka toimetajate armee. "Ei ole vigu märganud," sõnas Kask ja lisas, et pole imestada, kui siiski mõni sisse lipsas.

Raamatu autor tänas inimesi ja organisatsioone, kes olid abiks trükise ilmumisel. Näiteks said tänutäheks raamatu Käsmu meremuuseumi juht Aarne Vaik ja tuntud ettevõtja Heiti Hääl.

Tänutäheks raamatuid jagades ütles Kask, et neil on erinevad värvid ja kui kellegile värv ei meeldi, saab selle meelepärasema vastu välja vahetada. "Värv on nii tähtis," rõhutas Kask. "Kui autot ostan, siis esimene asi, mida vaatan, on värv."