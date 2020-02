Sillamäele ehitatakse  "Üki kaki kommi"

Arhitektuurivõistluse žürii leidis, et “Üki kaki kommi” koolihoone arhitektuur on rahulik ja helge, hoone liigendatus ja mahtude suurus sobitub suurepäraselt Sillamäe kortermajade hoovimiljöö ja selle mastaabiga. Lakooniline vormikeel ja minimalistlikud fassaadid vastanduvad elegantselt Sillamäe stalinistlikule ehituslaadile.

Arhitektuuribüroode Symptom Arhitekt OÜ ja Lauder Architects SIA kavandi "Üki kaki kommi" autorid on Tõnu Laanemäe, Zane Kalnina, Valdis Linde, Rita Laudere, Arta Lace, Signe Perkone, Viesturs Dille ja Karlis Lauders.

"Kuigi esimese koha saanud ideekavandi edasiseks projekteerimiseks on žürii teinud rida asjakohaseid soovitusi ja ettepanekuid, võime kindlalt öelda, et "Üki kaki kommi" koolihoone on V. Tškalovi tänava kortermajade ja paisjärve nõlva vahel loogiliselt ja põhjendatult paigutatud, sobitub asukoha miljööga ning annab märku uuest ajajärgust Sillamäe linnaruumis," kommenteeris žürii otsust Sillamäe arhitekt-linnaplaneerija Anatoli Špakovs.