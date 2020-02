Nädalavahetusel kakeldi ja ähvardati

2. veebruaril teatati politseile, et Rakveres Laial tänaval oli löödud 18-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluses. Samal päeval lõi 29-aastane mees Vinni vallas 41-aastast meest. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

Laupäeval, 1. veebruaril teatati politseile, et Tapa linnas Pika tänava maja ees oli omavahelise tüli käigus tõugatud 21-aastast naist. Samal päeval sai politsei väljakutse Tapa linna Veski tänava meelelahutusasutusse, kus oli löödud 36-aastast meest ning 18- ja 17-aastast naist. Politseile on vägivallatsejate nimed teada. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.