Ta elagu! Vanim rakverlane Ottilie-Armilde Tinnuri tähistab 106. sünnipäeva

Ehkki 106-aastane proua ütleb, et elu on juba elatud ja oodata enam midagi polegi, loodab ta veel näha üheksanda lapselapselapse sündi. "Poiss võiks veel tulla. Eks elu näitab, mis ta toob," sõnas Tinnuri, kel on antud näha kahe lapse, kuue lapselapse ja kaheksa lapselapselapse, kellest kõik on tüdrukud, sirgumist.