Juhtkiri: ajasild olnu ja oleva vahel

Tinnuri sünnipäeva puhul peab ütlema, et on õnn, et meie seas on inimesi, kes on ajasillaks olnu ja oleva vahel, kes on oma silmaga näinud sündmusi, millest hilisemad põlvkonnad võivad vaid jutte kuulda ja lugeda. Inimesi, kes mäletavad endisi aegu ja saavad neid kirjeldada omaenda kogemuse kaudu. Pikk elu on väärtus, mis jääb jagatud mälestustes järeltulijatele alatiseks pärandiks.