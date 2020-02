Tartu rahulepingul oli teedrajav tähendus

Rahuväljavaateid hinnati 4. detsembril 1919 järg­miselt: “Kas midagi välja tuleb – teadmata. Kindel, et enamlased tahavad rahu, aga niisamuti, et nad tahavad rahu mitte rahu pärast, vaid mõne teise eesmärgi kättesaamiseks. Kui need tingimused, mis meie ette paneme ja millest me loobuda ei saa, nende eesmärkide kättesaamist ei võimalda, siis näib, et läbirääkimistest ühtegi välja ei tule. Meile aga rahu on hädasti tarvis tema enese pärast.” Nii kirjutas Jaan Poska avameelselt oma tütrele Xeniale.