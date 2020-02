Eisma palliplatsi planeering jõudis järgmisse etappi

Detailplaneering on algatatud Eisma sadamat haldava mittetulundusühingu soovil. Et palliplatsi rajamisega muutuksid kinnistu piirid ja kallasrada, on kohalikud elanikud mõnele detailplaneeringus sisalduvale sammule vastu. Üks probleem seondub parklaga. Arendajal on soov juurde rajada mõned ametlikud parkimiskohad, kuid naaberkinnistute omanikud leiavad, et pakutaval kujul on need tarbetud ja hakkavad naabreid häirima. Samuti jääb naabrite hinnangul segaseks, kuidas saab edaspidi kasutada kallasrada.