Ta elagu! 106. sünnipäeva tähistanud Ottilie-Armilde kirg peitub töös

Eile Ottilie-Armilde Tinnuri tööd ei teinud, oli vaja vahet pidada. 106. sünnipäeva tähistav proua võõrustas kogu tähtsa päeva külalisi. Aastaring ühest sünnipäevast teiseni on kulgenud tema sõnutsi ühtejärge. “Aasta on läinud ikka niimoodi päev-päevalt,” hindas ta. Naine jääb naiseks ja nii ongi, et sünnipäeva vastu pole midagi, kuid vanaks saada on ikka veidi kehv tunne, toogu sünnipäevalised või sülemite viisi tema lemmikuid – lilli. Kuid veebruari kolmas päev nõuab hetke, et teha kokkuvõtteid. Olnust.