Pärnule alla jäänud Tarvas lõpetas tsentriga lepingu

Mängus keskmiselt 15 punkti ja kuus lauapalli toonud tsentrit vaevas pikemat aega vigastus, kuid see polnud ainus põhjus, miks lõpuks osapoolte kokkuleppel lahku mindi. "Me ei saa vägisi kellestki korvpallurit teha. Selleks, et paremaks saada, on vaja kõigepealt ise tahta," lausus Lippasaar.