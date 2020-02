Hülgeid palutakse mitte häirida

Jäävaba talv on seadnud Läänemere hülged väga raskesse olukorda. Et muidu merejääl poegivad emasloomad on sunnitud selleks sobivaid kohti otsima laidudelt ja kaldaala roostikest, võib veebruaris ja märtsis tavapärasest enam rannaaladel kohata hülgepoegi. Ehkki esmapilgul võivad hülgepojad üksiku ja abituna näida, hoiab tegelikult emasloom pojal silma peal. Abituks võib hülgepoja olukorra muuta vaid inimese läbimõtlemata tegevus.