Lääne-Virust sirgunud puurilukk liitus Tammekaga

"Näen, et naiskond on väga ambitsioonikas, ning eelmisel aastal tegid nad võistkondlikult väga suure sammu edasi. Mulle meeldib, et naiskonnal ja klubil on pikaajaline visioon ning kõik töötavad ühise eesmärgi nimel. Võistkond on olnud väga distsiplineeritud ja trennides on mõnus töökas energia," rääkis Ploompuu ja kinnitas, et on tehtud valikuga väga rahul.