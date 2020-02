Rakvere Rotary klubi asutamisega läheb veel aega

Koosolekul viibinud Rakvere ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste klubi Wesenbergh president Aleksandr Holst kõneles, et huvilisi oli koos külalistega Soomest ja Tallinnast kokku kümmekond. “Käisin küll nendega kokku saamas, rääkimas ja kuulamas, aga leppisime kokku, et asjast veel natukene selgema pildi ja parema aimu saamiseks lähen Tallinna Rotary klubi kutsel sellel kuul neile külla,” ütles Holst.

Rotarite tegevust iseloomustanud ja lion’ite omaga lihtsustatult võrrelnud Aleksandr Holst lausus, et kui lion’ite ressursid tulevad nii-öelda väljastpoolt, toetajatelt, ning lähevad seejärel väljapoole, panustavad rotarid väljapoole vahendeid, mis tulevad klubiliikmete ressursside arvelt. ”Rotary klubi liikmed valivad projektid, mida käima lükata või siis toetada. Üldiselt on prioriteetsemad valdkonnad haridus ja tervis,” lisas ta.

Holst märkis sedagi, et klubi liikmeskonda pääsejaid pole paslik nimetada eliidiks, vaid ettevõtlikeks ühiskonda panustada soovivateks inimesteks, kelle hulgas on eri elualade esindajad. “Rotary klubi liikmeks saamiseks on vaja saada kõikide liikmete jah-sõna,” tähendas Aleksandr Holst.