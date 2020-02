Tellijale

Käsmu poe juures püüdsin pildile tavatu olukorra, kus külapoekese ees räägivad juttu kaks külameest. See, et külapoe ees ja taga mehed juttu puhuvad, on tavaline. Tavatu oli aga see, et vestlevatest vanameestest üks oli miljonärist kütuseärimees Heiti Hääl. Tema oli kindlasti tulnud kauplusse Käsmu kogukonnast pajatava raamatu esitlusele. Kas ka ta vestluskaaslane, seda ma ei tea.