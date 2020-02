Juhtkiri: kas asjatu paanika?

Loomulikult on Hispaania gripist möödunud saja aastaga meditsiin kõvasti arenenud, aga vähemalt esialgu ei näi küll põhjust paanikaks. Seda enam, et meie üks juhtivamaid mikrobiolooge, Tartu ülikooli professor Irja Lutsar on kinnitanud, et koroonaviirus ei ole ohtlikum kui teised hingamisteede haigusi põhjustavad viirused.

Probleemiks on küll tõik, et Hiinas avastatud uut koroonaviiruse tüve 2019-nCoV pole enne inimestel tuvastatud. Uute, seni tundmatute viiruste puhangud inimeste hulgas on alati rahvatervise seisukohalt oluline murekoht. Seda eriti juhtudel, kui teadmised uute viiruste omadustest on väga piiratud. Näiteks kui ei teata, kuidas viirus inimeste hulgas levib, kui raske kuluga haigust see põhjustab ja kuidas tekkinud haigust ravida.