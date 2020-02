Tellijale

Teet Suure 5,4 ruutmeetri suurune teos “Minu kood” koosneb kolmest tahvlist mõõtudega 103 x 180 sentimeetrit, mis on eksponeeritud horisontaalse ribana. Tahvlitele on üksteise kõrvale kinnitatud ilma vahedeta arvutidisketid, millest väike värviline osa moodustab vikerkaarelipu motiivi. Töö pealkiri on “Minu kood”. “Kõik me oleme sündinud baasprogrammiga, millele lisandub tarkvarauuendusi läbi elu,” ütles Teet Suur.