Kunda postkontor tõmbab otsi kokku

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv rääkis, et Kundas vähendatakse postkontori tööaega põhjusel, et külastatavus on oluliselt langenud. “Ligi 90 protsenti postkontori tehingutest moodustavad pakitoimingud. Aasta-aastalt on pakimaht postkontoris aga sujuvalt vähenenud, kuna kliendid eelistavad kasutada pakiautomaate,” ütles Kaiv. Kunda linnas on pakiautomaat olemas.