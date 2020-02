Noored Kooli programmi saab kandideerida 14. märtsini

Noored Kooli nõukogu liige, advokaadibüroo Sorainen vanempartner Aku Sorainen soovitas kandideerida programmi kõigil tegijatel, kes soovivad anda oma panuse Eesti hariduse arengusse. "Et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse, vajame rohkem innustavaid eestvedajaid meie koolidesse. Tule Noored Kooli programmi, et teha päriselt tähenduslikku tööd ja areneda tuleviku juhiks," sõnas Sorainen.

Noored Kooli programmi vastu võetud kandidaadid läbivad suvel põhjaliku ettevalmistuskoolituse ning asuvad sügisel õpetajana tööle. Värbamisjuht Margot Lillemägi innustas kõiki inimesi Noored Kooli uute osalejate leidmisel kaasa aitama. "Haridus on ühiskonna alustalana meie kõigi vastutus ja me ei saa oodata, et keegi teine selle vaikselt ära lahendab. Väga palju on paremaks läinud, aga on ka probleeme, mis on süvenenud ning mille lahendamine vajab hulga inimeste koostööd ja energiat. Igaüks, kellele läheb korda ühiskonna tulevik, saab kas kandideerida ise Noored Kooli programmi või aidata kaasa, rääkides sellest võimalusest oma sõpradele."