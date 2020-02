Ministeerium ei alusta Lüganuse vallavalitsuse vastu väärteomenetlust

Vallast rahandusministeeriumile esitatud lepingu lisast selgub, et Powerhouse, kelle meeskonda kuulub ka endine riigikogu liige, mitu korda ministriametit pidanud Marko Pomerants, osutab vallale suhtekorraldusteenust tunnihinnaga 150 eurot.

Rahandusministeerium pöördus Lüganuse vallavalitsuse poole ministeeriumile 10. jaanuaril edastatud kirja tõttu, milles oli juhitud tähelepanu võimalusele, et Lüganuse vallavalitsus pole 16. detsembril 2019 Powerhouse OÜ-ga suhtekorraldusteenuse lepingut sõlmides riigihangete seaduses sätestatud korda järginud.

Lüganuse vald selgitas oma vastuses, et vallal oli 2019. aastal info- ja PR-teenuste tellimiseks ette nähtud 4000 eurot ning 2020. aastal on 2500 eurot ning et nimetatud summade alusel saab kujuneda ka sõlmitud lepingu maksimaalne maksumus.