Tapal avati mitu miljonit eurot maksnud arendus

Tagalahoone on Tapal paiknevate üksuste keskne logistikahoone, mis parandab hüppeliselt riidevarustuse ning lahingumaterjalide ladustamist ja väljastamist 1. jalaväebrigaadis.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ehitusbüroo juhi Mart Salusaare sõnul on tagalakeskuse valmimist oodatud alates esimese hoone valmis saamisest Tapa linnakus. Meditsiinikeskuse laiendus läheb liitlasüksuste kasutusse. "Meditsiinikeskuse laienduse asukoht valiti meditsiinikeskuse lähedusse, et võimekusi saaks jagada ning Eesti ja liitlaste üksuste koostöö oleks sujuvam. Kopteriplats parandab oluliselt kiire transpordi võimekust Tapa linnakus," rääkis

Tagalahoone netopind on 3500 ruutmeetrit ning sisaldab lisaks laopindadele 60 inimese töökohti. Ladu on jagatud kütmata ja köetavaks osaks. Köetava hooneosa esimesel korrusel on riidevarustuse väljastuslaod ning eraldi laod üksuste varustusele. Teisel korrusel paiknevad kontoripinnad.