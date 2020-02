Uhke tunnustus: Vihula mõis nimetati Euroopa parimaks ajalooliseks hotelliks

Vihula mõisa tegevjuht Heigo Vare rääkis, et hotellikompleks on Euroopa turismimaastikul puhkesihtkohana juba hinnatud tegija, varem on saadud tiitel "Parim mõisamajutus 2018" kultuuripärandi säilitamise, julge minimalistliku kujunduse, kõrgel tasemel klienditeeninduse, innovaatilise köögi, looduse säilitamise ning jätkusuutlikkuse arendamise eest.