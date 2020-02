Juhtkiri: anname hääbumisele ise hoogu

Ühest küljest maaelanikkond väheneb, teisalt on maaelu väljasuremises, või täpsemalt teenuste vähenemises, natuke süüdi ka inimesed ise, sest eelistavad oma igapäevaseid sisseoste teha suuremates keskustes. Toidukaup on seal reeglina värskem ning ka odavam, ja kui juba linna niikuinii minnakse, võetakse sealt ka nädala söögikraam kaasa. Maal kodu lähedal käivad tööl vaid üksikud, enamik töötab ikkagi mõnes suuremas kohas, kus tööl käimisega poeskäigu ühitab. Külapood jääb pigem õlekõrreks, kuhu minna hetke ajel jäätist ostma või linnast ostmata ununenud saiapätsi järele. Kaupleja seisukohast pole see aga sugugi jätkusuutlik ning lõpmatult poepidamisele peale maksta ei saa. Veel vähem nõuda seda teistelt.

Ja paraku on nii, et kui ühe teenuse tarbimiseks peab kodukohast nagunii juba kaugemale sõitma, tarbitakse ka ülejäänud teenuseid seal mujal. Isegi kui kodupaigas vastavad asutused veel avatud on. Aga kui pole klienti, pole ka teenust enam pikalt. Suletud ring.

Võsu on muidugi absoluutselt omaette teema. Kui talvel on seal elanikke mõnisada, siis suvel tuhandeid. Ning kui suvel puudub Võsul võimalus osta peavalutablette või saada apteekrilt abi ootamatu kõhuhäda korral, on kuri karjas.

Postiasutuste kadumises on aga ühelt poolt süüdi internet, mis on välja tõrjunud paberil kirjade ja kaartide saatmise, teisalt pakiautomaadid. Ilma postkontorita saab hakkama, eriti kui pakiautomaat kohapeal olemas on. Ilma poe ja apteegita on juba üksjagu keerulisem.